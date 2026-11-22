La storia del cinema teatro Moderno di piazza Olubra a Castel San Giovanni è arrivata in tv e ha affascinato i protagonisti, e gli spettatori, di Cash or Trash. Durante il noto programma che va in onda ogni sera sul canale Nove, condotto da Paolo Conticini, è stata battuta all’asta una coppia di applique appartenuta allo storico locale di piazza Olubra (smontate nel 2020 quando il cinema è stato ristrutturato).

A proporre ai cinque mercanti d’arte presenti in studio di acquistare la coppia di lampade, risalenti al 1965 (anno in cui il cinema ha aperto i battenti sulle ceneri dell’ex salone parrocchiale Sant’Agnese) è stata una castellana. Gabriella Tinti, insegnante volontaria dell’Associazione Culturale Cinema Moderno che dal 2008 gestisce il cinema, ha proposto agli esperti d’arte di acquistare le lampade.

Insieme alle applique Tinti ha portato in visione anche una vecchia fotografia del cinema Moderno in cui si vedeva l’effetto d’insieme. Le due applique hanno conquistato il cuore di tre mercanti che, partendo da una base d’asta di 400 euro suggerita dall’esperto Alessandro Rosa, hanno ingaggiato una gara al rialzo.