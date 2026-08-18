«Come tutelare i cittadini dai lupi?» Stragliati scrive alla Regione

«Cosa deve fare il comune per tutelare i cittadini nei confronti dei lupi?». A chiedere delucidazioni è la sindaca di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, dopo i sempre più frequenti casi di avvistamenti di lupi alle porte della città. Stragliati ha inviato una nota alla Regione, alla Polizia provinciale e ai carabinieri forestali di Pianello in cui chiede indicazioni in merito alle «modalità di comportamento e a quali iniziative adottare».

«Si chiede di voler valutare la situazione – si legge nella nota – e di fornire, per quanto di competenza, eventuali indicazioni circa le iniziative che il comune possa adottare, nonché l’opportunità di effettuare attività di monitoraggio, anche al fine di consentire una corretta informazione, evitando al contempo di generare ingiustificato allarmismo».



