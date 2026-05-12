Compleanno e generosità: per i suoi 90 anno donazione ad Amop

Angelo Cormacchia, storico ristoratore conosciutissimo in tutta la Valtidone e la Valluretta, ha festeggiato i suoi 90 anni con un gesto di generosità. Ha donato mille euro all’associazione, Amop, che sostiene i malati oncologici. Nel giorno della festa che Sala Mandelli, frazione della Valtidone cui l’ex ristoratore è legatissimo, ha dedicato a lui e all’amico Danilo Delfitto, scomparso alcuni fa, Cormacchia ha consegnato un maxi assegno al presidente di Amop, l’oncologo Luigi Cavanna. A festeggiare Cormacchia e a ricordare l'amico Delfitto c'erano gli amici di sempre, parenti e storici ristoratori nei cui locali si è consolidato quel senso di comunità che tiene vivo il tessuto sociale dell'intera vallata.