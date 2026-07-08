Conto alla rovescia per la "Castello Run"

Questo sabato, 11 luglio, a Castel San Giovanni per la quarta edizione della Castello Run. Come sempre le categorie sono due: competitiva e non competitiva. I riflettori saranno puntati sulla competitiva, in grado di attirare agonisti anche da fuori regione e in particolare da Alessandria, Genova, Pavia visto che quest’anno Castello Run è inserita dalla 22° prova Criterium Uisp Pavia.

Il ritrovo è a partire dalle 17 in piazza XX Settembre. Da quell’ora partiranno le non competitive per cui sono previste due opzioni. Una è la ludico motoria adatta a tutti, anche famiglie con bambini, lungo un tragitto di due chilometri e mezzo o sette chilometri a passo libero.

Alle 19 partiranno la competitiva di 5 chilometri per tutte le categorie femminili e per la maschile dai 60 anni e la competitiva di 10 chilometri dalla categoria allievi alla maschile 55 anni. Per quel che riguarda la 5 chilometri potrà essere percorsa anche dai non competitivi senza vincoli di tesseramento e senza categorie. In questo caso ci sarà la possibilità di poter essere cronometrati con classifica in ordine alfabetico.