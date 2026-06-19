“Creta, storia di una comunità”, mostra diffusa per le vie del paese

Si chiama “Creta, storia di una comunità” ed è una mostra di scatti fotografici che l’associazione Arianuova ha donato alla Pro loco – associazione sportiva cretese, perché ne faccia una mostra diffusa lungo le vie e nei luoghi simbolo della frazione collinare di Castel San Giovanni. Alcune verranno appese ai 12 pilastri della recinzione delle ex scuole elementari, oggi sede dell’associazione. Altre sono già state affisse fuori dalla chiesa parrocchiale, altre ancora verranno posizionate nella sede ex Acli.

La stessa associazione, guidata da Daria Orfeo, ha recuperato anche il giardino dell’ex asilo, che ormai era ridotto a un ammasso di rovi. Lo spazio verde è stato lentamente ripulito di radici infestanti, erbacce, rovi, piante cresciute senza posa che avevano invaso i vialetti originari e la cappelletta della Madonnina.