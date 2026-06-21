Dalla pista da ballo al sentiero del Tidone, in 13 hanno accolto l'invito

I danzatori per passione de gli Amici del liscio, allievi della scuola Punto Danza di San Nicolò, hanno abbandonato per qualche momento le piste da ballo per indossare scarpe da trekking e partire alla scoperta del Sentiero del Tidone. In 13 hanno risposto l’invito a ritrovarsi a Mulino Lentino per poi percorrere un tragitto di 7 chilometri, armati di bastoncini, borraccia e zaino. Ad accoglierli hanno trovato Carlo Mori, tesoriere dell’associazione Sentiero del Tidone che si prende cura di mantenere sempre percorribili gli oltre 60 chilometri di tragitto ciclopedonale. Terminata la camminata alla scoperta delle bellezze della Valtidone il gruppo si è goduto il meritato ristoro alla diga del Molato per poi riprendere il Sentiero del ritorno.