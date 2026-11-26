Degrado sulla ciclabile, un lettore: «Ambiente alla mercé degli incivili»
Cumuli di rifiuti nel canale della pista ciclopedonale tra Castel San Giovanni e Borgonovo. «Un minuto di silenzio in memoria di ambiente e territorio»
Mariangela Milani
|3 ore fa
Cumuli di rifiuti gettati nel canale di lato la pista ciclopedonale che collega Castel San Giovanni e Borgonovo. A segnalarne la presenza un lettore di Libertà.
«Non trovo giusto - dice - che l'ambiente che ci circonda debba essere lasciato alla mercé degli incivili e la sua tutela affidata solo al volontariato. Propongo di smetterla una volta per tutte di parlare di ambiente e territorio. Piuttosto, osserviamo un minuto di silenzio in loro memoria».