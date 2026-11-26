Quando Gloria Burzoni e Thomas Pareti dopo aver pronunciato il loro "sì" sono usciti dalla chiesa di Agazzano, sono stati baciati dalle note di quella musica che tre anni fa li ha fatti innamorare. Tutti e due la passione per la musica la coltivano da anni. Da quando cioè hanno imbracciato entrambi un sax baritono.

Lui, 45enne ristoratore di Montecanino, sin da ragazzino tra le fila della banda musicale Carlo Vignola. Lei, trentenne impiegata specializzata nella selezione del personale, da quando, studentessa universitaria seguendo le orme del padre clarinettista, aveva deciso di entrare nel Complesso bandistico Isacco Del Val - Carlo Pegorini di Pontenure. Due cuori che sembravano già fatti per doversi incontrare, e difatti il resto lo ha fatto la vita che, complice una Festa Granda degli alpini tenutasi tre anni fa a Ziano, li ha fatti incontrare. Ed è stato subito amore.