"Dopo di noi", incontro a Castello per tutelare il futuro

L'associazione Equivalgo ha organizzato al teatro Verdi di Castel San Giovanni un incontro sul "dopo di noi". Una serata per parlare di cosa fare per assicurare a chi non è in grado di gestirsi autonomamente un futuro indipendente, autonomo e dignitoso. Come fare per salvaguardare il patrimonio ereditato dai genitori e assicurarsi che sia davvero il proprio figlio a usufruirne. Tutte domande a cui hanno cercato di dare risposte due esperti: l’avvocato Claudio Tagliaferri, presidente della Camera civile di Piacenza e la consulente e docente universitaria Cristina Bensi. A loro il compito di spiegare i contorni di una figura, l’ amministratore di sostegno, ancora troppo poco conosciuta, ma che può rivelarsi di fondamentale importanza. Durante la serata al Verdi si è parlato anche di tanti strumenti, legali fiscali, offerti dalla normativa di cui non tutti sono a conoscenza.