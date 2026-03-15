Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

"Dopo di noi", incontro a Castello per tutelare il futuro

Organizzato dall'associazione Equivalgo al teatro Verdi

Mariangela Milani
|4 ore fa
"Dopo di noi", incontro a Castello per tutelare il futuro
1 MIN DI LETTURA
L'associazione Equivalgo ha organizzato al teatro Verdi di Castel San Giovanni un incontro sul "dopo di noi". Una serata per parlare di cosa fare per assicurare a chi non è in grado di gestirsi autonomamente un futuro indipendente, autonomo e dignitoso. Come fare per salvaguardare il patrimonio ereditato dai genitori e assicurarsi che sia davvero il proprio figlio a usufruirne. Tutte domande a cui hanno cercato di dare risposte due esperti: l’avvocato Claudio Tagliaferri, presidente della Camera civile di Piacenza e la consulente e docente universitaria Cristina Bensi. A loro il compito di spiegare i contorni di una figura, l’ amministratore di sostegno, ancora troppo poco conosciuta, ma che può rivelarsi di fondamentale importanza. Durante la serata al Verdi si è parlato anche di tanti strumenti, legali fiscali, offerti dalla normativa di cui non tutti sono a conoscenza.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana