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Fascino senza tempo, decine di visitatori a Borgo Mulino Lentino

In occasione della Giornata europea dei mulini storici

Mariangela Milani
|1 ora fa
Fascino senza tempo, decine di visitatori a Borgo Mulino Lentino
1 MIN DI LETTURA
I mulini continuano a esercitare un fascino senza tempo. Lo confermano le decine di persone che, in occasione della Giornata europea dei mulini storici, hanno affollato Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone. Un’imperdibile occasione per visitare il museo e il Borgo popolato per l’occasione da dimostrazioni di artisti e antichi mestieri. Tutt’attorno un corollario di stand di prodotti tipici, piccoli artigiani e distribuzione dei sempre gettonatissimi batarö De.Co cotti e serviti sul momento. La giornata è stata scandita da diversi momenti, come la benedizione del macina e del pane e la presentazione del volume Le Valli del Tidone e del Luretta con l'autore Sergio Efosi.
 

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