Il piacentino Germagnoli illustra ai parlamentari la Fondazione Eucentre

Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto idrogeologico e sismico ha fatto visita alla Fondazione Eucentre di Pavia, diretta dal piacentino Fabio Germagnoli. La visita è stata organizzata nell’ambito di una serie di sopralluoghi disposti tenuto contro dei fenomeni climatici estremi a cui oggi si assiste con sempre maggiore frequenza. Il direttore della Fondazione dove si studiano gli effetti dei terremoti ha condotto i parlamentari in visita ai laboratori di ricerca di Eucentre dove vengono fatte indagini scientifiche in ambito di ingegneria sismica e di riduzione del rischio sismico.

Fondata nel 2003 dal Dipartimento della Protezione Civile, Università di Pavia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Scuola Universitaria Superiore IUSS, la Fondazione diretta dall’ingegnere piacentino è oggi uno uno dei principali centri di ricerca europei in ingegneria sismica, dove si conducono studi e si sviluppano innovazioni volte a ridurre i danni causati dai terremoti sugli edifici.