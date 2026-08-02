Il piacentino Germagnoli illustra ai parlamentari la Fondazione Eucentre
E' il centro, diretto dal piacentino Fabio Germagnoli, dove si studiano gli effetti dei terremoti e i fenomeni climatici estremi
Mariangela Milani
|1 ora fa
Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto idrogeologico e sismico ha fatto visita alla Fondazione Eucentre di Pavia, diretta dal piacentino Fabio Germagnoli. La visita è stata organizzata nell’ambito di una serie di sopralluoghi disposti tenuto contro dei fenomeni climatici estremi a cui oggi si assiste con sempre maggiore frequenza. Il direttore della Fondazione dove si studiano gli effetti dei terremoti ha condotto i parlamentari in visita ai laboratori di ricerca di Eucentre dove vengono fatte indagini scientifiche in ambito di ingegneria sismica e di riduzione del rischio sismico.
Fondata nel 2003 dal Dipartimento della Protezione Civile, Università di Pavia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Scuola Universitaria Superiore IUSS, la Fondazione diretta dall’ingegnere piacentino è oggi uno uno dei principali centri di ricerca europei in ingegneria sismica, dove si conducono studi e si sviluppano innovazioni volte a ridurre i danni causati dai terremoti sugli edifici.
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