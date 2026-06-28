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Festa a Nibbiano, arrivate due giovani farmaciste. «Presidio fondamentale»

Sono Emanuela Villa e Glenda Chinelli, disposte a tenere alzata la serranda della farmacia di piazza Martiri. Il loro arrivo salutato da una festa di paese

Mariangela Milani
|1 ora fa
Festa a Nibbiano, arrivate due giovani farmaciste. «Presidio fondamentale»
1 MIN DI LETTURA
L'arrivo a Nibbiano di due giovani farmaciste, Emanuela Villa e Glenda Chinelli, disposte a tenere alzata la serranda della farmacia di piazza Martiri, la cui precedente gestione ha passato il testimone, viene salutata da una festa di paese.
In piazza, al momento inaugurale, ha partecipato mezza Nibbiano. Tante persone anche dalle frazioni vicine. Del resto «il presidio», come lo chiama il sindaco Franco Albertini, di Nibbiano funziona anche come dispensario per Pecorara e come punto di riferimento per la vicina Caminata. In una parola le due giovani farmaciste servono tutto il comprensorio più a monte di Alta Val Tidone
«Per un territorio di montagna – dice il sindaco Franco Albertini – mantenere presidi come questi è di fondamentale importanza per consentire agli abitanti di avere gli stessi servizi di chi abita nei centri di pianura».
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