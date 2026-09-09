Festa Granda, manca un anno ma Pecorara già si prepara

Manca un anno ma per Pecorara di Alta Val Tidone, che nel 2027 ospiterà la Festa Granda degli alpini, il tempo già stringe. Per questo il gruppo, guidato da Piero Valorosi che insieme al sindaco Franco Albertini ha preso in consegna la stecca alpina dai compagni di Carpaneto, si prepara ad accogliere in maniera degna il grande evento.

"Per la prima volta - dice Valorosi – Pecorara ospiterà la Festa Granda - .Per il nostro gruppo, attivo dal 1952, è una sfida importante che siamo onorati di poter cogliere e che ci vedrà ancora più uniti" . "Già nei prossimi giorni – dice il sindaco Franco Albertini – ci confronteremo con il gruppo alpini per iniziare a lavorare agli aspetti organizzativi e offriremo come amministrazione il massimo supporto". La macchina organizzativa scalda quindi già i motori.