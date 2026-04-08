Fiera dell’Angelo: sequestro di merce contraffatta, venditori in fuga

Maxi sequestro di oltre 70 capi e accessori falsi da parte dei carabinieri di Borgonovo sulla fiera dell'Angelo. Venditori in fuga all’arrivo dei militari. L’intervento dei militari dell'Arma, impiegati sia in uniforme sia in abiti civili, era mirato a contrastare il fenomeno della vendita abusiva durante uno degli appuntamenti più partecipati del territorio. In due distinti episodi, i militari hanno recuperato la merce abbandonata da ambulanti abusivi per lo più di origine africana che, alla vista delle pattuglie, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I sequestri sono stati formalizzati a carico di ignoti, con riferimento all’ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Tra gli articoli sequestrati figurano giubbotti, maglie, pantaloni, scarpe, berretti, cinture, borse, portafogli e scialli riportanti loghi riconducibili a noti marchi della moda e del lusso. Complessivamente quasi 70 articoli sono stati recuperati e posti sotto sequestro. La merce è stata presa in carico e custodita presso la Stazione Carabinieri di Borgonovo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.