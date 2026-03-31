Finti sordi chiedono firme e denaro, denunciati due giovani

Intervento dei carabinieri di Borgonovo, nella mattinata di sabato 28 marzo, nel parcheggio di un supermercato di Castel San Giovanni per la presenza di due giovani che, secondo quanto ricostruito, si aggiravano tra i clienti fingendosi sordi e chiedendo firme e denaro con la scusa di una presunta raccolta benefica. Dall’intervento è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa in concorso e possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso.

Sul posto i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti, che hanno riferito di una giovane donna intenta a far firmare un foglio ai clienti simulando di non poter parlare, mentre un complice si muoveva nelle vicinanze osservando la scena. I moduli utilizzati riportavano diciture relative a una falsa iniziativa benefica per persone con disabilità e bambini poveri, ritenuta dai carabinieri palesemente contraffatta che riportavano la dicitura: “Certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili, desideriamo aprire un centro internazionale per bambini poveri”.

I carabinieri hanno proceduto anche alla perquisizione del veicolo in uso ai due soggetti, rinvenendo nella tasca della portiera lato guida alcuni attrezzi atti allo scasso, poi sottoposti a sequestro. I due giovani stranieri di 20 e 19 anni, in Italia senza fissa dimora, sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza per tentata truffa in concorso e possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso.