Furto al supermercato, incastrati dalle telecamere e dall'uso del bancomat rubato

Un furto con destrezza consumato all’interno di un supermercato, poi l’utilizzo del bancomat sottratto alla vittima e infine il lavoro paziente dei carabinieri, fatto di visione dei filmati, analisi delle immagini, riscontri sulle targhe e individuazione fotografica. È così che i militari di Borgonovo sono arrivati a denunciare due cittadini di origine bulgara, un uomo ed una donna di 49 e 47 anni, in Italia senza fissa dimora, ritenuti coinvolti in un episodio avvenuto il 20 aprile scorso.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, una donna di 44 anni di Borgonovo, si trovava all’interno di un supermercato del paese in via Castel San Giovanni, quando le sarebbe stato sottratto il portafoglio dalla borsa appoggiata nel carrello della spesa. All’interno vi erano documenti personali, carte di pagamento e contanti. La svolta investigativa è arrivata subito dopo la denuncia. I carabinieri hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza interno ed esterno del supermercato, isolando i momenti decisivi: l’ingresso dei sospettati nel punto vendita, l’avvicinamento alla vittima, l’azione di sottrazione del portafoglio, l’occultamento della refurtiva e l’uscita dal negozio.

Dalle riprese è stata poi individuata anche l’auto utilizzata per allontanarsi, una Audi di colore scuro, ripresa nell’area di servizio vicina e successivamente diretta verso il centro del paese. Parallelamente, i militari hanno verificato l’utilizzo delle carte sottratte. Dai riscontri sono emersi diversi tentativi di pagamento effettuati poco dopo il furto, per un valore totale di circa mille euro, elemento che ha consentito di collegare il colpo all’impiego illecito del bancomat e delle carte della vittima.

Determinante anche il confronto tra le immagini estrapolate dai filmati e le banche dati investigative. I fotogrammi ricavati dalle telecamere sono stati analizzati e comparati, permettendo di arrivare all’identificazione dei presunti autori. La vittima, convocata dai carabinieri, ha poi riconosciuto i soggetti attraverso un fascicolo fotografico, rafforzando ulteriormente il quadro indiziario.

Al termine degli accertamenti, i due stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto con destrezza in concorso e per l’utilizzo indebito degli strumenti di pagamento sottratti.