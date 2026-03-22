Furto fotocopia a Pianello, ancora ladri di rame al cimitero

A pochi giorni dal precedente furto la banda dei ladri di rame ha preso nuovamente di mira il cimitero comunale di Pianello. I ladri sono entrati in azione nella notte da giovedì 19 e venerdì 20 marzo e pare abbiano agito nello stesso identico modo della volta precedente. Sono cioè saliti sui tetti delle cappelle e hanno sfilato dalle coperture delle cappelle le lastre di rame che si trovavano sotto i coppi. Anche questa volta hanno lasciato dietro di sé la stessa identica scia di danni, rovesciando e rompendo numerosi vasi ornamentali che erano posizionati sopra i muri perimetrali delle cappelle del cimitero del capoluogo. Come durante il precedente furto pare che la banda abbia posizionato un mezzo fuori dalle mura perimetrali, in una zona poco visibile rispetto alla strada. Una vota saliti sui tetti delle cappelle hanno fatto incetta del rame che ancora non erano riusciti a portare via, dopodiché si sono allontanati indisturbati.