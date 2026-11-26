A Castel San Giovanni oltre una quarantina di donne ha preso parte all'edizione 2026 di Giù le mani, corso di difesa personale che da oltre un decennio viene organizzato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Protagoniste donne di tutte le età che, guidate dagli istruttori di Martial Tao, hanno appreso le tecniche base per difendersi da aggressioni ma anche tecniche per difendersi dalla paura e dal panico.