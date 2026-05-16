Giulia, una lunga vita di lavoro e attaccamento al sindacato

Giulia Filippini di Borgonovo ha compiuto cento anni, di cui 75 anni come iscritta alla Cgil. Un vero record, come da record è lo stato di salute invidiabile e la proverbiale memoria che Giulia Filippini ancora dimostra di avere. Con chi è andato a farle visita nel giorno del suo centesimo compleanno la centenaria ha ripercorso il suo trascorso lavorativo, come operaia metalmeccanica. "Addetta alla pressa – precisa – e in gioventù anche saldatrice». A portarle gli auguri, oltre ad amici e parenti, anche una delegazione della Spi Cgil tra cui il segretario generale, Claudio Malacalza con il segretario organizzativo Romano Braghieri e Lucia Chiapponi. "Giulia è una storica iscritta al sindacato pensionati della Cgil – dicono -. La sua vita racconta una generazione di donne capaci di attraversare il mondo del lavoro con forza, dignità e competenza, spesso in contesti duri e profondamente segnati dalla fatica".