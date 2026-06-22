Gran festa per il patrono, la comunità si ritrova tra bancarelle e premi

Giornata di grande festa ieri a Castelsangiovanni per la 39ma Fiera di San Giovanni Battista, patrono della città, che proseguirà fino a domenica 28 giugno. Ma c’è stato anche un importante momento istituzionale: l’amministrazione comunale ha assegnato il “Castellano dell’anno”, premio assai ambito che celebra impegno, solidarietà e passione di singoli cittadini, associazioni o enti che rendono la comunità più unita, attiva ed inclusiva.

Quest’anno il riconoscimento è andato a Maria Laura Groppi, eccellente soprano e stimata insegnante di canto per generazioni di studenti. Oltre a lei l’amministrazione ha conferito menzioni a personalità, società sportive e altri che contribuiscono a qualificare e vivacizzare Castelsangiovanni di cui riferiamo a parte.

Il “Castellano dell’anno” è significativo per vari motivi: identità culturale, unisce l’intera cittadinanza attorno a simboli storici o della tradizione; riconoscimento del merito per l’impegno civile, sportivo o sociale profuso; è un modello sociale di promozione di spirito di servizio e di partecipazione alla vita comunitaria; infine c’entra anche la continuità generazionale che consolida il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini.