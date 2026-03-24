Hub urbano a Castello, aderiscono sessanta commercianti

Sono sessanta i commercianti di Castel San Giovanni che hanno aderito all’hub urbano. Dopo la recente assemblea durante la quale, al centro culturale di via Mazzini, erano stati illustrati i contenuti del progetto che contiene le linee guida del nuovo hub, una sessantina di realtà vi ha preso parte. «Ora - dice l’assessora al commercio Wendalina Cesario – raccolte le adesioni tocca a noi, come amministrazione comunale, siglare un accordo di partenariato con le associazioni di categoria quali Confcommercio, Confesercenti e Cna, dopodiché invieremo la richiesta in Regione».

Il distretto coincide, grosso modo, con il centro storico e con il «vecchio» centro commerciale naturale. Il riconoscimento non è solo un titolo sulla carta. Dà infatti la possibilità (per chi vi ha aderito e per i comuni i cui hub sono stati riconosciuti) di poter partecipare a bandi per la concessione di finanziamenti. Fondi utilizzabili, ad esempio, per rinnovare i locali, gli arredi, fare corsi di formazione, rilanciare il marketing territoriale.