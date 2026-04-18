I bambini di Borgonovo protagonisti al Festival della canzone europea

I bambini del coro delle scuole primarie di Borgonovo i si sono esibiti sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Trento, dove sono stati tra i protagonisti del Festival della Canzone Europea. Scolare e scolari della scuola elementare Rocco Chiapponi hanno coreografato “Ci vorrebbe un ritornello”. La canzone cioè con cui lo scorso anno il coro valtidonese era risultata tra le vincitrici del concorso “Un testo per noi”, organizzato dal Coro Piccole Colonne di Trento con la Federazione Cori del Trentino. Nell’Auditorium del capoluogo trentino i piccoli cantori di Borgonovo si sono esibiti due volte. Una prima volta il sabato sera e poi di nuovo la domenica pomeriggio, dove ad assistere al Festival c’erano non meno di 800 spettatori.