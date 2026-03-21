Il barman dei rocker è tornato a Stadera: «Eroe è chi rimane»

Per oltre trent’anni ha lavorato come barman nei più prestigiosi grand hotel di Venezia servendo cocktail e bevande a celebrità del calibro di Jean-Paul Belmondo, Brian May dei Queen e David Gilmour, che gli regalò una maglietta dei Pink Floyd all’indomani del concerto del 15 luglio 1989 di fronte a piazza San Marco. Concluso il percorso professionale, Donato Ranelli, classe 1960, è tornato a vivere nella casa di famiglia a Stadera. Ha sistemato la bottega del padre falegname, ha restaurato i suoi attrezzi e il suo tavolo di lavoro centenario e oggi si dedica al restauro, un suo hobby, e a qualche lavoretto per amici e vicini. «Capita che mi chiami qualcuno rimasto fuori casa perché gli sblocchi la serratura», spiega Ranelli mostrando un “multi tool” d’altri tempi utilizzato dal padre Sandro, detto Santino: «Da lui ho imparato i rudimenti del mestiere, ora li applico per restaurare oggetti in legno».

Donato Ranelli, ex barman di Stadera Ranelli, in un'immagine di alcuni anni fa, al bancone di un bar Donato Ranelli, ex barman di Stadera Ranelli nella bottega del padre falegname Donato Ranelli, ex barman di Stadera Ranelli mostra la maglietta ricevuta in regalo da David Gilmour