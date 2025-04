Il palmare prende fuoco, intossicati due operai

Due addetti del polo logistico di Castelsangiovanni sono stati trasportati in Pronto Soccorso dopo che il computer palmare che stavano utilizzando per catalogare la merce ha improvvisamente preso fuoco. I due non sono in pericolo di vita, ma a causa dei fumi inalati si è reso necessario il trasporto in Pronto soccorso. Ad andare in corto circuito è stata la batteria al litio di uno dei computer palmari di cui il personale della ditta Geodis, dove si è verificato l'incidente, si serve per catalogare la merce. Ad un certo punto da uno di questi apparecchi hanno iniziato a sprigionarsi fumo e fiamme, che sono state subito spente con un estintore.

Sul posto vigili del fuoco di Castelsangiovanni, carabineri e 118.