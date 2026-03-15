Il robot dei ragazzi Deepbot va a canestro: a loro l'Innovate Award
l premio che, durante l’ultima edizione della First Tech Challenge di Cesenatico, la giuria ha assegnato alla squadra valtidonese formata da studenti dell’Endofap don Orione di Borgonovo
Mariangela Milani
|1 ora fa
La squadra Deepbot, formata da studenti dell’Endofap don Orione di Borgonovo e liceali del Volta di Castello, ha vinto l’Innovate Award. Il premio cioè che, durante l’ultima edizione della First Tech Challenge tenutasi a Cesenatico, la giuria ha assegnato alla squadra valtidonese per aver realizzato il robot dal design più innovativo, con soluzioni tecniche originali. Quello dei Deepbot è un robot in grado di prendere le palle in un campo da gioco, riconoscerne il colore, calcolare la posizione del canestro e poi lanciarle in sequenza. La giuria ha dovuto valutare decine di robot progettati, costruiti e programmati interamente da centinaia di studenti che si sono affrontati, sui campi di gara, in prove tecniche e strategiche. A ottobre 2026 un progetto di robotica applicata all’industria firmato dai Deepbot sarà presentato alla trentacinquesima edizione della BI-MU, la fiera biennale delle macchine utensili e dell’automazione industriale, a Rho Fiera Milano.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso