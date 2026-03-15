Il robot dei ragazzi Deepbot va a canestro: a loro l'Innovate Award

La squadra Deepbot, formata da studenti dell’Endofap don Orione di Borgonovo e liceali del Volta di Castello, ha vinto l’Innovate Award. Il premio cioè che, durante l’ultima edizione della First Tech Challenge tenutasi a Cesenatico, la giuria ha assegnato alla squadra valtidonese per aver realizzato il robot dal design più innovativo, con soluzioni tecniche originali. Quello dei Deepbot è un robot in grado di prendere le palle in un campo da gioco, riconoscerne il colore, calcolare la posizione del canestro e poi lanciarle in sequenza. La giuria ha dovuto valutare decine di robot progettati, costruiti e programmati interamente da centinaia di studenti che si sono affrontati, sui campi di gara, in prove tecniche e strategiche. A ottobre 2026 un progetto di robotica applicata all’industria firmato dai Deepbot sarà presentato alla trentacinquesima edizione della BI-MU, la fiera biennale delle macchine utensili e dell’automazione industriale, a Rho Fiera Milano.