Un’applicazione che, dal proprio telefono cellulare, consente di avere aggiornamenti in tempo reale circa lo stato di avanzamento della richiesta di permesso di soggiorno. L’idea è del 21enne biologo, esperto informatico, Karim El Assali. Per lui, arrivato a Castel San Giovanni dopo essersi ricongiunto tre anni fa con il padre che già risiedeva in Italia, il tempo è sospeso. Tutto, dal poter stipulare un contratto di lavoro al portare a termine una qualsiasi pratica che sia fiscale o sanitaria, è condizionato dalla mancanza di documenti.

«Ho deciso di non restare con le mani in mano e ho iniziato a sviluppare un'applicazione per aiutare chi vive la mia stessa condizione» dice. L’app per telefonini si chiama Soggiorno Track. L’applicazione, in caso di novità, manda una notifica. Si evita lo stress di dover continuamente controllare i portali, oppure recarsi in Questura, per chiedere aggiornamenti.