La Costituzione sui banchi in aula tra disegni, canti e tre “capisaldi”

I ragazzi e le ragazze delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Pianello hanno attualizzato i simboli che compongono lo stemma della Repubblica. Tra di loro c’è chi ha trasformato stella, ramo di ulivo e ramo di quercia con anche la ruota dentata che rappresentano la Repubblica Italiana, in simboli di pace come una colomba oppure in simboli di rappresentano la parità di genere. Un modo per ribadire la modernità di valori e concetti che, dalla proclamazione del Regno d’Italia in avanti, si sono stratificati nel bagaglio di memoria e coscienza collettiva degli italiani. Valori che i ragazzi e le ragazze delle ultime classi delle scuole medie di Agazzano, Pianello e Nibbiano, che fanno parte dello stesso Comprensivo, hanno voluto ribadire in occasione della Festa dell’Unità d’Italia. Ad ognuno di loro è stata consegnata una copia della Costituzione.