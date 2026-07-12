La dea bendata bacia Castel San Giovanni, vinti oltre 14mila euro

In una tabaccheria di corso Matteotti a Castel San Giovanni sono stati vinti 14mila e 250 euro. Il fortunato, o fortunata, ha azzeccato tre ambi e un terno al gioco del Lotto. In cambio si porta a casa una cifra che non cambia di certo la vita, ma rappresenta comunque una bella boccata d’ossigeno e un buon viatico per potersi togliere qualche sfizio in più.

Agipronews informa che durante l'ultimo concorso del Lotto, ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 655,2 milioni di euro da inizio 2026.