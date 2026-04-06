La Fiera dell'Angelo mette tutti d'accordo. Pasquetta da record tra stand e bancarelle

La fiera dell'Angelo mette tutti d'accordo. La due giorni che ieri ha preso il via a Borgonovo prosegue anche oggi con un afflusso record. Complice la bella giornata di sole a migliaia di persone si sono riversate tra gli stand della fiera di inizio primavera. Questa mattina taglio del nastro alla presenza tra gli altri della sindaca Monica Patelli e del ministro Tommaso Foti. Trecento gli ambulanti presenti e poi luna park e la mostra di trattori.

Oggi è anche il giorno della rassegna degli animali nel fossato della Rocca con bovini, cavalli, galline e, ammiratissimi, conigli tutti di allevatori locali.

L'assalto alle bancarelle

«La fiera di tutti» come l'ha definita la sindaca nel dare il via alla grande kermesse a Borgonovo.