La francese che si è tatuata Borgonovo: «Il mio omaggio alle radici di famiglia»

L’amore per Borgonovo, paese d’origine del bisnonno materno Lorenzo Balzarelli, lo porta impresso sulla pelle, letteralmente. La giornalista francese Clémence Lemoal si è fatta tatuare sul braccio destro il profilo stilizzato della rocca e del campanile della Collegiata, idealmente visti da un balcone, per rimarcare il legame con il luogo nel quale è iniziata la storia della sua famiglia. In questi giorni con il compagno Bob Oberon è nella frazione di Breno, ospite di lontani parenti per una vacanza all’insegna dello “stile di vita italiano” tra passeggiate mattiniere ai mercati di Borgonovo, Castelsangiovanni e Pianello, soste al bar per un caffè ed escursioni alla diga del Molato o a Grazzano Visconti.

Con qualche piacevole sorpresa, come l’incontro con anziani che conservano la memoria di Balzarelli, in paese soprannominato “Peppone” per la somiglianza con l’attore Gino Cervi, interprete del sindaco comunista nei film tratti dai racconti di Giovannino Guareschi.