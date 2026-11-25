Sono 24 i piacentini che finirono nei campi di concentramento di Mauthausen e Gusen. Solo tre fecero ritorno. Tra loro non rientra il nome del borgonovese Luigi Carlo Razza, inghiottito per sempre dall’orrore di quel buco nero della storia. Le torture e gli indicibili patimenti che il “partigiano ragazzino” dovette subire, sono stati ricordati durante un incontro che, in auditorium della rocca, ha chiuso un percorso a tappe che ha riportato Luigi a casa da quell’inferno e lo ha restituito alla sua comunità.

Tra i momenti salienti la consegna della Medaglia d’onore che i familiari di Luigi hanno affidato nelle mani della sindaca Monica Patelli. Ora sarà l'Anpi di Borgonovo e Ziano a custodirla a nome di tutta la comunità.