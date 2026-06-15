L'arte dona nuova vita e colore alle vetrine chiuse della piazza

Si chiama Riflessi d’arte l’iniziativa con cui Dreaming Agazzano, con l’aiuto di quattro artisti, ha restituito un’anima ad angoli della piazza, piazza Europa, che rischiavano di perderla. Vetrine cioè rimaste vuote e che ora hanno riacquistato un volto grazie alle opere messe a disposizione da Nanette Libiszewsk – Kun, Nes Lerpa, Riccardo Grassi, Anna Visser. Le loro opere, fino alla fine dell’estate, ornano quindi alcune delle vetrine della piazza. Accanto ad ognuna è presente una vetrofania con la descrizione dell'artista e del suo lavoro.