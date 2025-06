Le "regine" sfilano a Castel San Giovanni con la comunità filippina per celebrare Flores de Majo

La comunità filippina si è data convegno a Castelsangiovanni per celebrare Flores de Majo. Per l'occasione una processione al seguito di una corona di fiori bianchi con al centro la scritta Reina Elena, regina Elena, ha sfilato lungo le vie del centro storico.

Al seguito della corona di fiori c'erano bellissime donne, tutte in abito bianco proprio come spose, o come regine in ricordo della Regina Elena di Costantinopoli e del ritrovamento della Santa Croce (Santacruzan).

Partita dalla chiesa di San Rocco la processione in omaggio a alla Beata Vergine Maria e alla Reina Elena ha attraversato il centro storico, fino ad arrivare in piazza Casaroli per poi fare ingresso in Collegiata.Tra i presenti anche il console generale Elmer Cato.

In Collegiata a Castelsangiovanni una volta al mese già da alcuni anni, la messa domenicale delle 18 viene animata dalla comunità filippina, una delle più numerose presenti in città.