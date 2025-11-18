Logistica a Castello, slitta l'attivazione del raccordo ferroviario

Slitta ancora di qualche mese l’attivazione del raccordo ferroviario del polo logistico. Entro fine anno, massimo inizio del 2026, il raccordo, che avrebbe dovuto essere operativo entro lo scorso mese di ottobre, dovrebbe entrare in funzione. Questo almeno è l’obiettivo a cui puntano gli operatori del parco logistico che hanno concluso la loro parte di lavori. Manca però ancora l’altra parte e cioè quella che coinvolge anche Rete Ferroviaria Italiana. Bisogna infatti collegare i cavi del raccordo con la cabina di proprietà di RFI.

Una volta terminati gli allacci mancherà un altro passaggio, propedeutico alla messa in funzione vera e propria dello scalo e cioè i collaudi tecnici. Solo allora lo scalo ferroviario del polo logistico potrà diventare operativo a tutti gli effetti e i treni potranno finalmente entrare al suo interno per consegnare le merci ai singoli operatori (o almeno a quelli che si renderanno disponibili ad adottare questo nuovo sistema di fornitura delle merci). La messa in funzione è particolarmente attesa perché consentirà di sgravare le arterie cittadine dal traffico su gomma.