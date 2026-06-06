Lunedì 8 giugno prove di carico su quattro degli 11 ponti di Castello

Parte lunedì 8 giugno la verifica della stabilità di quattro degli 11 ponti presenti nel territorio di Castel San Giovanni. Durante le prove, dette di carico, questi primi quattro attraversamenti saranno chiusi al traffico, motivo per cui è prevedibile aspettarsi rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nei tratti più trafficati.

Uno dei ponti oggetto della verifica sarà il ponte sul rio Lora, in via fratelli Bandiera. In questo caso le prove saranno eseguite nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno.

Lunedì 8 giugno, al mattino, verranno eseguite prove sul Rio Cavo in strada del Fontanino, in via IV Novembre all’incrocio con via Mameli, all’altezza dell’attraversamento del Rio Lora, e in via XXIV Maggio all’altezza dell’incrocio con piazza Fratelli Cervi.

Sul quotidiano in edicola gli orari e i dettagli delle chiusure.