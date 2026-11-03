Lupi vicini alle case, la Polizia provinciale piazza fototrappole

Dopo i ripetuti avvistamenti di lupi, o cani selvatici, nelle immediate vicinanze del centro abitato di Castelsangiovanni, la Regione e la Provincia hanno deciso di avviare «una campagna di attività di monitoraggio. La presenza di agenti della Polizia Provinciale, muniti di fototrappole, servirà ad acquisire dati relativi alla presenza o meno di lupi sul territorio e, in base a quelli, prendere eventuali misure.

Di recente più volte abitanti di Castelsangiovanni hanno segnalato, anche tramite social, la presenza di lupi nelle immediate vicinanze delle case, soprattutto in quelle a ridosso delle campagne che circondano il centro urbano. La sindaca Valentia Stragliati parla di "situazione che sta destando crescente preoccupazione tra i cittadini, anche a seguito delle ripetute aggressioni agli animali domestici. L’avvio di questa attività di monitoraggio - aggiunge - rappresenta un primo passo importante per acquisire dati e elementi oggettivi sulla presenza e sulla diffusione della specie".