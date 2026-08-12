Madonna del Carmelo, cena sotto le stelle per settanta castellani

Sono stati settanta i castellani che hanno risposto all'invito a cenare sotto le stelle, nel cortile della chiesa dei dei Sacchi, in piazzale Gramsci. L'occasione è stata la ricorrenza della festa della Madonna del Carmelo. Quest’anno alle celebrazioni religiose ha fatto da corollario un concerto, diretto dalla professoressa Maria Laura Groppi. Al successivo ritrovo conviviale hanno preso parte non meno di settanta persone, per cui i volontari hanno preparato piatti tipici locali, andati come sempre a ruba. La cena è stata accompagnata dalla musica della fisarmonica di Stefano Bozzi e da una tombolata finale.