Marcia delle lanterne: in 300 sulla via dei feudi imperiali da Montemartino a Pecorara

Sono 300 i marciatori che hanno camminato da Montemartino a Pecorara, lungo l’antica via dei feudi imperiali. Il tracciato cioè che un tempo collegava il basso Piemonte al mare, nel Genovese, passando anche per la Valtidone. Illuminati dalla luce delle fiaccole elettriche, i moderni pellegrini hanno percorso il tragitto della XV edizione della Marcia delle Lanterne. I 300 marciatori sono partiti da Montemartino per camminare lungo i saliscendi dell’alta Valtidone e poi sostare a Vallerenzo. Terminata la meritata pausa, con il ristoro offerto dalla Pro loco, e ritirate le lanterne, via lungo l’ultimo tratto in notturna, attraversando il bosco, per poi raggiungere la meta finale: Pecorara.

La marcia ha fatto da corollario alla sagra della torta di pasta frolla, evento che dal 1969 anima l'estate nel piccolo borgo di Alta Val Tidone.