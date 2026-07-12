Maturità al Volta, a Villa Braghieri volano i tocchi

Duecentoquattro ragazzi e ragazze che solo pochi giorni fa hanno sostenuto l’esame di maturità al Polo superiore Volta della Valtidone sono stati festeggiati nel parco di Villa Braghieri, a Castel San Giovanni. Studenti e studentesse sono stati chiamati uno a uno sul palco, dalla preside Simona Favari, per ricevere l’abbraccio di tutta la comunità.

Genitori, insegnanti, amici, rappresentanti istituzionali. Tutti ad applaudirli mentre a fine cerimonia, sciolta la tensione e allentata qualche cravatta, i 204 tocchi (i tipici cappelli utilizzati per lauree, maturità, dottorati) sono volati in cielo, a significare un certo grado di libertà finora raggiunta ma anche la volontà di raggiungere obiettivi ancora più alti.

«La scuola – ha detto Favari – è quella comunità nella quale ciascuno può riuscire senza che il proprio successo coincida con la sconfitta di altri».