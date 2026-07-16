Mille euro di danni alla moto per una buca. «Ma nessuno vuole pagare il risarcimento»

«Nessuno vuole pagare per il danno causatomi da quella buca». Lo afferma un castellano, vittima di un incidente causato a suo dire da una buca lungo via Malvicino. L'uomo racconta di aver preso una buca mentre era in sella alla sua moto. «Per fortuna non sono caduto ma la moto ha avuto un danno da mille euro» racconta. Dopo di allora l’uomo dice di essersi rivolto agli uffici comunali di Castel San Giovanni.

«All’inizio – racconta – hanno detto che avrebbero valutato la situazione, ma di fatto da quel momento è iniziato il rimpallo di responsabilità e lo scaricabarile tra il comune e le ditte che stavano posando la fibra ottica».

«In pratica le ditte dicono che la colpa è del Comune, mentre il Comune dice che la colpa è delle ditte che hanno lasciato le strade in condizioni disastrose e l'assicurazione dice che avrei dovuto accorgermi della buca».