Morte di Andy Rocchelli, niente archiviazione. udienza il 2 marzo
La decisione è stata comprensibilmente accolta con un sospiro di sollievo da familiari di Rocchelli che si opponevano alla richiesta di archiviazione della Procura
Mariangela Milani
|1 ora fa
Andy Rocchelli
Nessuna archiviazione, almeno per il momento. I giudici di Pavia non rinunciano a fare piena luce sulla morte di Andy Rocchelli, il fotografo del collettivo Cesura di Pianello, ucciso in Donbass in 24 maggio del 2014. In tribunale a Pavia, il giudice per le indagini preliminari Luigi Riganti ha deciso di rinviare l’udienza al prossimo 2 marzo. Nei mesi che trascorreranno da qui a marzo il gip conta di acquisire ulteriori elementi di indagine sulla base dei quali decidere. Elementi che potrebbero venire dopo che è stata inviata la rogatoria internazionale, con cui si tenterà di notificare gli atti al generale ucraino Bogdan Matkivskyi, al centro dell’inchiesta bis per l’omicidio del fotografo.
La decisione è stata comprensibilmente accolta con un sospiro di sollievo da familiari di Rocchelli che si opponevano alla richiesta di archiviazione della Procura.
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