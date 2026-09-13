Nasce la "Via di San Rocco Pellegrino"

Settantacinque chilometri da percorrere a piedi o in bicicletta, partendo da Piacenza a Voghera, con una tappa fondamentale a Sarmato. Grosso modo, è stato quello il percorso compiuto nel Trecento da San Rocco negli ultimi anni della sua vita di pellegrino taumaturgo. E nei prossimi anni, tutti potranno ripercorrerne le orme sulla “Via di San Rocco Pellegrino”: così si chiamerà la nuova via religiosa (e turistica) che si sta costruendo tra Piacenza e l’Oltrepò Pavese. La prima presentazione pubblica del progetto si è svolta nei giorni scorsi al castello di Calendasco (uno dei comuni piacentini coinvolti con Piacenza e Castelsangiovanni, oltre a Sarmato che fa da capofila).

A ovest della Francigena, i comuni puntano su questo nuovo cammino per rivitalizzare la zona e chiamare turismo. Così hanno incaricato, grazie al fondamentale finanziamento della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il sostegno della Diocesi di Piacenza-Bobbio, la società ItinerAria di tracciare la via, di valutare pregi e difetti, possibilità di sviluppo, appeal e fattibilità. Risultato: se gestita bene, la cosa è realizzabile.