Nasconde hashish e cocaina sotto un’auto: 20enne denunciato per spaccio

Un 20enne di Castel San Giovanni è stato denunciato dai carabinieri - affiancati in questi giorni dalle Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio di martedì 24 marzo, in via I Maggio, dove i militari hanno notato un gruppetto di quattro giovani ed uno di questi abbassarsi accanto a un’auto in sosta e occultare qualcosa sotto il veicolo. Il controllo immediato ha permesso di rinvenire quattro involucri di stupefacente e, poco distante, anche un bilancino di precisione ancora “sporco” di droga, elemento ritenuto indicativo dell’attività di spaccio.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati circa 6 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, già suddivisi in dosi. I successivi accertamenti con narcotest hanno confermato la natura delle sostanze. La perquisizione personale eseguita sul 20enne ha invece dato esito negativo. Al termine delle verifiche, il giovane è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di controllo e prevenzione messo in campo dall’Arma piacentina sul territorio della Val Tidone, con servizi rafforzati e mirati nei punti più sensibili. In questo contesto, il supporto delle S.I.O. del Battaglione, che già da alcuni giorni sono affiancate all’Arma territoriale, si sta rivelando particolarmente utile per rafforzare il controllo del territorio, aumentare la capacità di prevenzione e rendere più incisiva l’azione dei carabinieri locali, soprattutto nelle aree più sensibili e nei servizi ad alta visibilità. Un affiancamento operativo che consente di intensificare i pattugliamenti e di garantire una presenza ancora più concreta sul fronte della sicurezza urbana.