Nel dehors tavoli rovesciati e sedia scagliata per strada

Una banda di, pare, giovani vandali lunedì notte ha devastato il dehors del bar La Sonada, lungo corso Matteotti. I vandali hanno rovesciato tavoli e seggiole e ne hanno scagliata una contro una transenna che delimita una zona pedonale. Alla fine il danno è stato di poco conto. Una seggiola rotta, mentre per il resto è bastato riordinare e dare una ripulita. Quello che rimane sono l'amaro in bocca e lo sconcerto per un atto compiuto molto probabilmente senza un motivo, forse solo per noia. «Sono venuto qui appena mi hanno avvisato e ho sistemato» dice il titolare Filippo Ettore. «Il danno – aggiunge – è tutto sommato di poco conto, una seggiola rotta, ma certo che episodi come questi danno parecchio fastidio». «Gente che proprio non sa cosa fare – dice ancora il titolare – evidentemente si annoia e non trova altro per far passare il tempo».