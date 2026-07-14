Nibbiano capitale del gioco del trucco, incorona i campioni

A Nibbiano tutti pazzi per il trucco, o "truco", argentino. All'invito a partecipare al 13° Campionato mondiale del gioco delle carte importato dal sud America, hanno risposto circa 60 partecipanti, tra cui alcuni giovanissimi. Vincitori alla fine della maratona notturna sono stati Paolo Maini di Caminata e Andrea Bigoni di Nibbiano

A testimoniare la passione per il trucco anche la presenza tra i tavoli di giovanissimi come la coppia composta da Gianluca Braga e Elia Velli, di tredici un undici anni appena e un’attrazione inconsueta, data la giovanissima età, per questo gioco. A Nibbiano è stato persino coniato un mazzo di carte apposito (si usano quelle piacentine) personalizzate con il logo Turismo delle Radici.