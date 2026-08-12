Nibbiano, verso la fiera dell’agricoltura e del bestiame

A Nibbiano è partita la corsa di avvicinamento alla grande fiera d'agosto. Martedì 18 agosto, il paese capoluogo di Alta Val Tidone si animerà con bancarelle, stand gastronomici, luna park. Il richiamo alle vecchie tradizioni sarà rappresentato dalla fiera dell’agricoltura e del bestiame, una delle poche che ancora sopravvivono, eredità delle antiche fiere che un tempo richiamavano agricoltori da tutta la vallata e dalle province confinanti. A fare da corollario alla fiera del bestiame e dei cavalli ci saranno anche vecchi trattori e moto d’epoca.

Nel pomeriggio, sempre in zona campo sportivo, è attesa una dimostrazione di attrezzi d’epoca con anche la scenografica trebbiatura sull’aia.

Piazza Combattenti sarà invece la sede dello stand gastronomico. Dalle 21,30 la sera si animerà sulle note dell'Orchestra Daniele Cordani, la cui musica anticiperà, alle 23,30, lo spettacolo dei fuochi d’artificio.