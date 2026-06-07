Nuova vita per l'ex Consorzio di Pecorara, ora Casa di comunità

ha ritrovato un'anima. Dopo un lungo lavoro di ristrutturazione è stato restituito a casa alla comunità locale. Al suo interno trovano spazio ambulatorio, dispensario farmaceutico, salone polivalente, casa delle associazioni e tanti altri servizi. "Un fabbricato che concentra le attività e i servizi per tutte le generazioni, dove condividere esperienze. Molto più di un centro polivalente, ma un presidio vivo che restituisce identità e riqualifica l’ex Consorzio" ha detto il sindaco Franco Albertini.

Non a caso il grande salone polifunzionale, è stata intitolata a Ginetto Albertini "il forziere e il custode della memoria popolare". A ricordarlo sono stati tra gli altri l'amico Giulio Tremonti e il ministro Tommaso Foti: "È stato il motore di questo recupero". In mostra decine di pannelli che raccontato un secolo di storia della "Battaglia del grano".