Nuovi arredi, e a Borgonovo  ora ci si sposa nell’auditorium

Basta matrimoni nella “fredda” sala consigliare. Da ora in avanti a Borgonovo ci si sposa in auditorium, le cui pareti in sasso e le dimensioni ridotte creano un’atmosfera che meglio si adatta ad ospitare una cerimonia così emozionante.

Prima ancora di aprire l’auditorium ai matrimoni civili è stato necessario ritoccare il regolamento comunale e le tariffe che variano da 100 euro per i residenti a 200 euro per i non residenti che fanno richiesta di sposarsi in auditorium.

Venerdì alle 18, insieme ad Atlante Guide di potrà visitare la rocca, con le ex carceri da poco recuperate e anche la nuova sala cerimonie. Dalle 19, sempre di venerdì 12 giugno, verrà allestita un’area ristoro nel fossato con food truck, area dedicata ai più piccoli con giochi, gonfiabili e stand. Alle 21,30 prenderà il via lo spettacolo di cabaret di Raul Cremona.