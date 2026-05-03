Nuovo asilo di Borgonovo, rischio contenzioso per 281mila euro

L’apertura, del nuovo asilo nido di Borgonovo lascia dietro di sé l’ipotesi di un contezioso e un’inevitabile scia di polemiche. La ditta che ha eseguito i lavori, la Quadrifoglio srl, ha avanzato una richiesta di ulteriori 281 mila euro rispetto a quanto pattuito inizialmente. Per contro il comune ha a sua volta chiesto alla ditta 106 mila euro di penali, per i 157 giorni di ritardo sulla tabella di marcia. Per ora non si è alle vie legali.

Le parti il 5 maggio si troveranno per discutere le rispettive rimostranze. Entro il 15 maggio verrà loro sottoposta una proposta di accordo bonario che avranno 45 giorni per accogliere o meno. In caso non si trovi un accordo, resterà la strada del contenzioso legale. Nel frattempo in consiglio comunale sono scoppiate polemiche tra maggioranza e la minoranza di Insieme per Borgonovo.