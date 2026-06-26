Nuovo mezzo disabili per la Pubblica Valtidone Valluretta

La Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta ha un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto disabili. Grazie ad un contributo di 25 mila euro della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e a fondi che la Pubblica ha raccolto con donazioni private, è stato possibile aumentare il parco mezzi con un Citroën Berlingo dotato di una rampa che consente di caricare a bordo anche le carrozzine.

«Nel corso degli ultimi mesi – ha spiegato il presidente della Pubblica Mariano Gaddilastri – abbiamo avuto un considerevole aumento delle richieste di trasporto disabili. I due mezzi che già avevamo non ci consentivano più di dare risposta a tutti». Nel solo 2025 i due mezzi per disabili, più le sei ambulanze che compongono il parco auto dell’associazione che ha sede in via Morselli, hanno macinato non meno di 200 mila chilometri.