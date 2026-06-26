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Nuovo mezzo disabili per la Pubblica Valtidone Valluretta

Grazie ad un contributo di 25 mila euro della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e a fondi che la Pubblica ha raccolto con donazioni private

Mariangela Milani
|1 ora fa
Nuovo mezzo disabili per la Pubblica Valtidone Valluretta
1 MIN DI LETTURA
La Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta ha un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto disabili. Grazie ad un contributo di 25 mila euro della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e a fondi che la Pubblica ha raccolto con donazioni private, è stato possibile aumentare il parco mezzi con un Citroën Berlingo dotato di una rampa che consente di caricare a bordo anche le carrozzine.
«Nel corso degli ultimi mesi – ha spiegato il presidente della Pubblica Mariano Gaddilastri – abbiamo avuto un considerevole aumento delle richieste di trasporto disabili. I due mezzi che già avevamo non ci consentivano più di dare risposta a tutti». Nel solo 2025 i due mezzi per disabili, più le sei ambulanze che compongono il parco auto dell’associazione che ha sede in via Morselli, hanno macinato non meno di 200 mila chilometri. 
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